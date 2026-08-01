На Київщині один загиблий і 9 поранених через ворожі обстріли – ДСНС

На Київщині в результаті російських атак одна людина загинула, ще дев’ять поранені, триває ліквідація пожежі на одному з промислових об’єктів.

Як повідомила Держслужба з НС, у Броварському районі одна людина загинула, ще 6 поранені внаслідок влучання ворожого БпЛА в логістичний центр. "Усім постраждалим надана медична допомога. Триває ліквідація наслідків обстрілу", – йдеться у повідомленні.

У Бучанському районі внаслідок російського удару постраждали троє людей.

"Триває ліквідація пожежі на одному з промислових об’єктів. До робіт залучені пожежно-рятувальні підрозділи та спеціальна роботизована техніка", – повідомили рятувальники.

Інформація щодо наслідків російської атаки в регіоні оновлюється.