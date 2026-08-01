Зеленський: уражено підсанкційний російський контейнеровоз Yanina та інфраструктуру 3 НПЗ у Башкортостані

Президент України Володимир Зеленський повідомив про ураження цієї ночі підсанкційного російського контейнеровозу Yanina та інфраструктури трьох НПЗ у Башкортостані (РФ).

"Цієї ночі було застосування мідлстрайків – є ураження в акваторії Чорного та Азовського морів. Також уражено підсанкційний російський контейнеровоз Yanina, що йшов під російським прапором і мав ємність понад 100 тисяч тонн. Завдяки влучності наших Сил оборони він пішов на дно", – написав він у Телеграмі в суботу.

Крім того, в суботу вночі підрозділи Служби безпеки уразили інфраструктуру трьох російських НПЗ в Башкортостані. "Відстань – майже 1600 кілометрів до об’єктів. Заводи, які переробляють мільйони тонн нафти за рік", – зазначив президент.

СБУ у свою чергу уточнила, що йдеться про підприємства "Башнафта-УНПЗ", "Башнафта-Новойл" та "Башнафта-Уфанафтохім", які входять до структури "Башнефті" та утворюють один із найбільших нафтопереробних кластерів Росії.

Окрім цього, дрони СБУ уразили у Краснодарському краї три радіолокаційні станції "Подльот-К1" та одну РЛС "Каста-2Е2", які використовуються ворогом для виявлення повітряних цілей.

"Продовжуємо наш справедливий тиск. План далекобійних санкцій крок за кроком виконується", – написав Зеленський.

Він наголосив, що цілі в РФ – послідовно визначені об’єкти, що забезпечують війну. "Вдячний українським воїнам, які повертають війну у Росію і відповідають на її удари проти життя", – йдеться у дописі.