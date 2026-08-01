У Харкові одна людина поранена, ще одна не виходить на зв'язок після атаки БпЛА

Внаслідок атаки БпЛА у Шевченківському районі Харкова є щонайменше один постраждалий, повідомив начальник обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

"Один чоловік отримав поранення, ще одна людина, співробітник видавництва, не виходить на зв’язок", – написав Синєгубов у телеграм-каналі.

Він зазначив також, що внаслідок обстрілу зайнялася складська будівля місцевого видавництва. Пожежа охопила близько 10 тис.кв.м.

Раніше він повідомляв, що удар по Шевченківському району міста спровокував пожежу в складській будівлі.

Як повідомлялось у суботу, генеральний директор видавництва "Ранок" Віктор Круглов написав в мережі Facebook: "Приліт на склад "Ранка" в Харкові. Горять підручники… Люди живі".