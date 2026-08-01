Порошенко закликав монобільшість повернутися до роботи, призначити міністрів та ухвалити закон про укриття

Народний депутат України, лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко після чергової ракетної атаки ворога по столиці та інших містах закликав монобільшість повернутися до роботи, затвердити кандидатури міністрів оборони та закордонних справ і ухвалити закон про укриття. Він також висловив співчуття родинам загиблих та пораненим цієї ночі.

"Дві хвилі балістики по Києву цієї ночі. Дев’ять цивільних сьогодні вбила Росія. Щирі співчуття родинам… Швидкого одужання пораненим", – написав Порошенко на сторінці у Facebook.

Він підкреслив, що Україні потрібні ракети, необхідно пришвидшити голосування за закон Ліндсі Ґрема у США, запровадити санкції проти тіньового флоту, банків, заводів ЗПГ та тих третіх країн, які підтримують війну. Порошенко переконаний, що потрібне припинення вогню без жодних умов як перший крок, а не як фінал ідеальної угоди.

"Але ніхто зараз не може пришвидшити ці процеси, бо Україна вже півмісяця воює без міністра оборони та міністра закордонних справ. Виконувачі обов’язків не мають ані мандата, ані ваги, щоб вибивати ракети й санкції у столицях союзників. Рада — на канікулах до 18 серпня. "Європейська солідарність" наполягає: скликати позачергове засідання, призначити міністрів та врешті-решт проголосувати законопроєкт, який запровадить державну політику щодо укриттів, бо в них досі або неможливо перебувати, або вони переповнені людьми. Треба робити це не «десь у серпні чи вересні», усе це потрібно зараз", – наголосив політик.

Він окремо подякував воїнам ППО, які попри дефіцит снарядів збивають ворожі ракети, а також рятувальникам, медикам і поліцейським, які цього ранку розбирають завали.

Як повідомляло, фракція "Європейська солідарність" у 2023 році подала законопроєкт про укриття, який увесь цей час ігнорувався владою. У липні цього року депутати "ЄС" зареєстрували допрацьований законопроєкт №15397 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вжиття заходів із забезпечення безпеки громадян в умовах особливого періоду". Документ передбачає гарантувати безперешкодний доступ людей до захисних споруд під час воєнного стану, встановити чіткі вимоги до готовності укриттів та їхнього технічного оснащення, запровадити регулярні перевірки їхнього стану, посилити відповідальність за утримання захисних спорудпорошенко та сприяти розширенню мережі укриттів, у тому числі модульних конструкцій.