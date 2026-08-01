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Рятувальники деблокували з-під завалів навчального закладу в Херсоні тіло загиблого чоловіка

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Рятувальники деблокували з-під завалів навчального закладу в Херсоні тіло загиблого чоловіка
Фото: ДСНС

Пошуково-рятувальні роботи на місці зруйнованого навчального закладу у Херсоні завершено: одна людина загинула, ще п’ятеро постраждали.

Як повідомила Держслужба з НС у Телеграмі в суботу, рятувальники деблокували з-під завалів зруйнованого навчального закладу в Херсоні тіло загиблого чоловіка.

Там нагадали, що 31 липня близько полудня російські війська завдали авіаційного удару по одному з навчальних закладів Херсона.

"Унаслідок ворожого удару постраждали п’ятеро людей, ще одна людина загинула. Пошуково-рятувальні роботи завершено", – йдеться у повідомленні.

#херсон #атаки_рф #дснс
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