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Дрони вранці атакували склади у Броварах: одна людини загинула, що троє поранені

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Дрони вранці атакували склади у Броварах: одна людини загинула, що троє поранені

В суботу вранці ворожі дрони атакували складські приміщення у Броварах Київської області, повідомив глава обласної державної адміністрації Тимур Ткаченко.

"На жаль, одна людина загинула. Ще троє отримали поранення. Медики надають постраждалим всю необхідну допомогу", – написав він у Телеграмі у суботу.

Крім того, унаслідок атаки також пошкоджено 12 автомобілів.

На місці продовжують працювати всі оперативні служби. Триває ліквідація наслідків ворожого удару та фіксація завданих руйнувань.

Раніше повідомлялось про трьох поранених через російські атаки в ніч на 1 серпня.

#атаки_рф #київщина #бровари
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