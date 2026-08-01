Пошкоджено виходи зі станції метро "Вирлиця", вона працює у штатному режимі – КМДА

У ніч проти 1 серпня внаслідок масованої ворожої атаки були пошкоджені виходи з підземного переходу станції метро "Вирлиця" у Києві.

"Зокрема, потріскалося вітражне скло та пошкоджено полікарбонатне покриття: окремі його частини розірвало, інші – відірвало", – повідомляється на сайті Київської міської державної адміністрації у суботу

Попри пошкодження, станція розпочала роботу за графіком і працює у звичному режимі. Безпеку пасажирських перевезень і руху поїздів забезпечено в повному обсязі, йдеться у повідомленні.

Під час повітряної тривоги в ніч проти 1 серпня на станціях столичного метрополітену укривалися майже 9,5 тисячі людей.