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УЧХ допомагав ліквідувати наслідки російської атаки на Київ

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УЧХ допомагав ліквідувати наслідки російської атаки на Київ
Фото: Red Cross Ukraine

Український Червоний Хрест (УЧХ) у ніч на 1 серпня допомагав ліквідувати наслідки російської ракетної атаки на Київ.

"На місці чергового удару у столиці спільно з рятувальними службами працювала команда загону швидкого реагування Українського Червоного Хреста", – повідомив УЧХ у Фейсбуці у суботу.

Волонтери провели обхід території навколо пошкодженого будинку для виявлення поранених. Вони також надавали першу психологічну допомогу постраждалим і їхнім близьким.

Як повідомлялося, внаслідок російської атаки загинули дев’ятеро киян. Станом на ранок суботи кількість постраждалих зросла до 30 осіб, серед них – четверо дітей.

#київ #тчху #учх
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