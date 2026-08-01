Омбудсман вимагає перевірити законність роботи табору "Артек Закарпаття"

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець вимагає перевірити хто дав дозвіл табору "Артек Закарпаття" розпочати роботу з умовами, які неприйнятні для перебування дітей.

"Я побачив у соцмережах інформацію про можливі порушення прав дітей у таборі "Артек Закарпаття". Я негайно доручив моєму представнику в Закарпатській області Андрію Крючкову провести моніторинг. Коли є припущення про такі порушення – реакція повинна бути миттєвою. І це підтвердили результати, які є просто кричущими", – написав Лубінець у Телеграмі.

За його інформацією, на момент візиту в таборі перебували 287 дітей із 10 областей України, переважно з прифронтових регіонів та тих, які найбільше постраждали від російської агресії. Діти були направлені на відпочинок за кошти державного бюджету.

За словами Лубінця, у таборі виявили неналежні умови проживання: плісняву, грибок, недостатню кількість душових, обмежене водопостачання та відсутність приватності.

Найбільше занепокоєння викликав стан укриття, яке є сирим, із пліснявою та не обладнане належним чином, через що під час повітряних тривог діти переважно залишаються в корпусі, користуючись "правилом двох стін".

Також зафіксовано проблеми з безпекою території та аварійний стан частини майданчиків.

Омбудсмен повідомив, що звернувся до Закарпатської ОВА та Нацсоцслужби з вимогою перевірити законність роботи табору, встановити відповідальних осіб і усунути порушення.

Як повідомлялося, 110 дітей, які разом з родинами постраждали від нещодавніх ворожих обстрілів у Вишневому Київської області, направлені на оздоровлення у Міжнародному дитячому центрі "Артек" на Закарпатті.

Батьки дітей із Вишневого, яких відправили на оздоровлення до "Артеку" на Закарпатті, заявили, що підписують колективне звернення з вимогою перевірити умови перебування в таборі. Зокрема, вони заявили про антисанітарію, поганий стан приміщень, нестачу санвузлів та неналежне ставлення персоналу.

Своєю чергою міністр соціальної політики, сім’ї та єдності Денис Улютін ініціював перевірку Національною соціальною сервісною службою України умов перебування дітей у "Артеці"

Хустська окружна прокуратура встановлює обставини поширеної в медіа інформації про неналежні умови перебування дітей у Міжнародному дитячому центрі "Артек" в селі Березники Хустського району.