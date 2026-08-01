У Харкові спалахнула пожежа у складській будівлі

У Харкові зафіксовано влучання російського безпілотника в Шевченківському районі, спалахнула складська будівля.
Про це начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов повідомив у телеграм-каналі.
У Харкові зафіксовано влучання російського безпілотника в Шевченківському районі, спалахнула складська будівля.
Про це начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов повідомив у телеграм-каналі.
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