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У Харкові спалахнула пожежа у складській будівлі

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У Харкові спалахнула пожежа у складській будівлі
Фото: https://t.me/synegubov

У Харкові зафіксовано влучання російського безпілотника в Шевченківському районі, спалахнула складська будівля.

Про це начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов повідомив у телеграм-каналі.

#харків #атаки_рф
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