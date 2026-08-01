22-річний патрульний поліцейський загинув у Києві через повторний удар ворога

У суботу під час виконання службових обов’язків загинув патрульний поліцейський Єгор Терехін, повідомила столична Патрульна поліція.

"Уночі, під час ворожої атаки на столицю, Єгор разом із напарником допомагав людям на місці обстрілу. Та ворог завдав повторного удару по тій самій локації. Унаслідок отриманих поранень Єгор загинув", – йдеться у повідомленні у телеграм-каналі.

Службу в патрульній поліції Києва Єгор розпочав у 2025 році. Він був відданим Присязі, сумлінно виконував службові обов’язки, написали колеги.

"Йому назавжди 22. У нього залишились мама і 9-річний брат. Висловлюємо щирі співчуття рідним, близьким, друзям, колегам та всім, хто знав Єгора", – йдеться у дописі.

Як повідомлялось, в ніч на 1 серпня ночі ворог застосував 35 ракет, зокрема 27 балістичних, і 185 ударних безпілотників. З 27 балістичних ракет РФ вдалося збити лише одну через нестачу ракет до Patriot.

Головний удар припав на Київ. Під атакою також опинилися Дніпропетровщина, Сумщина, Харківщина та Полтавщина. Відомо про дев’ятьох загиблих і 30 поранених у столиці.