Будівля посольства Литви зазнала незначних пошкоджень, співробітники не постраждали – Сибіга

Будівля посольства Литви у Києві зазнала незначних пошкоджень, уточнив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.

"Унаслідок масованої російської атаки на Київ будівля посольства Литви зазнала незначних пошкоджень. На щастя, ніхто зі співробітників не постраждав", – написав він у соцмережі Х у суботу.

Він висловив солідарність із Литвою, колегою Кястутісом Будрісом, послом Інгою Станітє-Толочкєнє та всіма нашими друзями в Міністерстві закордонних справ Литви. "Ми готові надати всю необхідну допомогу", – додав міністр.

Він також подякував литовським союзникам за їхню мужність і за те, що вони залишаються поруч із Україною у найважчі часи.

Як повідомлялось, РФ завдала удару по Україні в ніч на 1 серпня. Основною ціллю став Київ. Наразі відомо про 9 загиблих і 30 поранених через атаку. Ліквідація наслідків триває.

Про пошкодження посольства Литви у Києві повідомив президент України Володимир Зеленський.