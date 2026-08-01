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До трьох збільшилось число постраждалих на Київщині, горіли склади – влада

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До трьох збільшилось число постраждалих на Київщині, горіли склади – влада
Фото: https://t.me/dsns_telegram

Кількість постраждалих в Київській області через російську масштабну атаку в ніч на 1 серпня зросла до трьох осіб.

"У Бучанському районі травмовано двох чоловіків та жінку. Усім постраждалим надали необхідну медичну допомогу. Подальше лікування вони проходитимуть амбулаторно", – йдеться у дописі Київської обласної військової адміністрації (ОВА) в телеграм-каналі.

Також у Бучанському районі внаслідок ворожої атаки сталася пожежа складських приміщень.

У Вишгородському районі пошкоджено приватний житловий будинок.

У дописі прем’єр-міністра України Сергія Корецького щодо нічної атаки йдеться про пожежу у Вишневому (Бучанський район). "У Вишневому рятувальникам вдалося локалізувати пожежу на цивільному об’єкті", – написав він у Телеграмі.

#корецький #атаки_рф #київщина
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