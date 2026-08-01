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У Києві пошкоджено 18 будинків, школа, посольство Литви та об'єкти інфраструктури – президент

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У Києві пошкоджено 18 будинків, школа, посольство Литви та об'єкти інфраструктури – президент
Фото: ДСНС

У Києві в результаті ворожої атаки в ніч на суботу пошкоджено 18 будинків, школа, посольство Литви та об’єкти інфраструктури, повідомив президент України Володимир Зеленський.

"З ночі у Києві та області тривають роботи з ліквідації наслідків російського удару. Багато пожеж було в місті – сім районів постраждали. І, як зазвичай, росіяни вдарили по звичайних житлових будинках. Пошкоджено 18 будинків, школа, посольство Литви та об’єкти інфраструктури", – написав він у Телеграмі.

Зеленсткий висловив співчуття співчуття рідним і близьким загиблих.

Як повідомлялось, станом на ранок суботи відомо, що дев’ять людей загинули, ще 30 поранено, серед них четверо дітей.

#пошкодження #атаки_рф #зеленський
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