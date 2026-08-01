З 27 балістичних ракет РФ вдалося збити лише одну через нестачу ракет до Patriot – Зеленський

Цієї ночі росіяни випустили по Україні 35 ракет, із них 27 балістичних, та 185 ударних дронів різних типів, повідомив президент України в телеграм-каналі.

"Лише одну балістичну ракету сьогодні вночі вдалося збити просто тому, що немає ракет до "петріотів". І саме такий дефіцит перехоплювачів проти балістики лише заохочує Росію наносити такі удари проти життя", – написав він.

Головною ціллю був Київ, але били й по Дніпровщині, Сумщині, Харківщині, Полтавщині.

Повітряні сили ЗСУ надали більш детальну інформацію.

У ніч на 01 серпня (з 18:00 31 липня) радіотехнічними військами Повітряних Сил зафіксовано 220 засобів повітряного нападу – 35 ракет і 185 БпЛА різних типів:

– 4 протикорабельні ракети Циркон/Онікс (район пуску – Курська та Ростовська обл.- рф);

– 27 балістичних ракет Іскандер-М/С-400 (райони пуску – Брянська, Курська обл.- рф);

– 2 протирадіолокаційні ракети "Х-31" та 2 керовані авіаційні ракети "Х-59/69" (район пуску – акваторія Чорного моря);

– 185 ударних БпЛА типу Shahed (в т.ч. реактивних), Гербера, Італмас, баражуючими боєприпасами "Бандероль" та дронів-імітаторів типу "Пародія" (із напрямків: Брянськ, Курськ, Орел – рф, ТОТ – Донецьк, Гвардійське – ТОТ АР Крим).

За попередніми даними, станом на 09:30, протиповітряною обороною збито/подавлено 156 цілей – 2 ракети та 154 безпілотники різних типів:

– 1 балістичну ракету Іскандер-М/С-400;

– 1 керовану авіаційну ракету "Х-59/69";

– 154 ворожі БпЛА різних типів.

"За попередньою інформацією, станом на 09.30 зафіксовано влучання 4 протикорабельних та 26 балістичних ракет, а також 23 ударних БпЛА на 21 локації й падіння збитих (уламки) на 2 локаціях. Крім того, три ракети не досягли своїх цілей", – йдеться у дописі Повітряних сил.