Ворог два рази влучив по "Київмедспецтрансу": 5 "швидких" згоріли вщент, пошкоджено 20 авто

В ніч на суботу зафіксовано два влучання по території комунальної організації "Київмедспецтранс", повідомив мер столиці Віталій Кличко.

"5 карет швидкої згоріли вщент, сильно пошкоджені 20 авто, які обслуговували заклади охорони здоров’я столиці", – написав він у Телеграмі в суботу.

За попередньою інформацією, частково зруйновані 4 будівлі підприємства, пошкоджені інші приміщення, додав Кличко.

Він нагадав про пошкодження й руйнування житлових будинків, нежитлових будівель, пожежі були в п’яти районах міста.

Як повідомлялось, після масованої російської атаки у Києві відомо про 9 загиблих. Постраждали понад 30 людей. Зокрема, четверо дітей. 17 поранених перебувають у лікарнях.

На місцях продовжують працювати аварійно-рятувальні служби. Ліквідовують наслідки атаки.