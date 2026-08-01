Останні новини Пресцентр
Підписка

Рубрики

Спецтеми

Для клієнтів

Про агентство Продукти та послуги Пресцентр Вакансії Контакти
Події

Ворог два рази влучив по "Київмедспецтрансу": 5 "швидких" згоріли вщент, пошкоджено 20 авто

1 хв читати
Додати як джерело
Ворог два рази влучив по "Київмедспецтрансу": 5 "швидких" згоріли вщент, пошкоджено 20 авто
Фото: https://kyiv.klichko.org/

В ніч на суботу зафіксовано два влучання по території комунальної організації "Київмедспецтранс", повідомив мер столиці Віталій Кличко.

"5 карет швидкої згоріли вщент, сильно пошкоджені 20 авто, які обслуговували заклади охорони здоров’я столиці", – написав він у Телеграмі в суботу.

За попередньою інформацією, частково зруйновані 4 будівлі підприємства, пошкоджені інші приміщення, додав Кличко.

Він нагадав про пошкодження й руйнування житлових будинків, нежитлових будівель, пожежі були в п’яти районах міста.

Як повідомлялось, після масованої російської атаки у Києві відомо про 9 загиблих. Постраждали понад 30 людей. Зокрема, четверо дітей. 17 поранених перебувають у лікарнях.

На місцях продовжують працювати аварійно-рятувальні служби. Ліквідовують наслідки атаки.

#київ #атаки_рф #київмедспецтранс
Читати оперативні новини в офіційному Telegram-каналі Додати «Інтерфакс-Україна» як бажане джерело в Google

ВАЖЛИВЕ

Російська атака зруйнувала сортувальний термінал "Нової пошти" в Полтаві, клієнтам обіцяють компенсувати цінність відправлень

Російська атака зруйнувала сортувальний термінал "Нової пошти" в Полтаві, клієнтам обіцяють компенсувати цінність відправлень

Російська атака в п'ятницю зруйнувала сортувальний термінал "Нової пошти" в Полтаві, обійшлося без загиблих і постраждалих, повідомили в компанії. …

Читати
Детонація боєприпасів на полігоні у Хмельницькому припинилась, 3 військових поранені, з 5 нема зв'язку – ССО

Детонація боєприпасів на полігоні у Хмельницькому припинилась, 3 військових поранені, з 5 нема зв'язку – ССО

Троє військовослужбовців Сил спеціальних операцій (ССО) Збройних сил України отримали пораненні внаслідок детонації боєприпасів на полігоні однієї з …

Читати
ДБР розслідує детонацію боєприпасів на полігоні у Хмельницькому, внаслідок якої постраждали четверо військових

ДБР розслідує детонацію боєприпасів на полігоні у Хмельницькому, внаслідок якої постраждали четверо військових

Працівники Державного бюро розслідувань (ДБР) розпочали досудове розслідування за фактом детонації боєприпасів на території військового полігону у Хм…

Читати
На полігоні у Хмельницькій області сталася "надзвичайна подія" із подальшим вибухом і детонацією – ССО

На полігоні у Хмельницькій області сталася "надзвичайна подія" із подальшим вибухом і детонацією – ССО

Командування Сил спеціальних операцій ЗС України заявило, що 31 липня на території полігону однієї з військових частин у Хмельницькій області зафіксо…

Читати