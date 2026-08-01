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Події

Ворог вдарив по об'єкту критичної інфраструктури та повторно атакував логістичний термінал на Полтавщині – влада

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Ворог вдарив по об'єкту критичної інфраструктури та повторно атакував логістичний термінал на Полтавщині – влада
Фото: https://poltava.to

У суботу вранці зафіксовано влучання БпЛА по території одного з об’єктів критичної інфраструктури у Полтавському районі, повідомив начальник Полтавської обласної військової адміністрації (ОВА) Віталій Дяківнич у Телеграмі.

"Крім того ворог повторно вдарив по логістичному терміналу", – додав він.

Також уламки безпілотника впали на території приватного домоволодіння, через що виникла пожежа господарчої будівлі, яку було оперативно ліквідовано підрозділами ДСНС.

Інформації щодо травмованих до екстрених служб не надходило.

Як повідомлялось, компанія "Нова пошта" у п’ятницю ввечері повідомила, що російська атака зруйнувала сортувальний термінал "Нової пошти" в Полтаві, обійшлося без загиблих і постраждалих.

#атаки_рф #полтавщина
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