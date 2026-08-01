У лікарні помер чоловік, поранений під час атаки російського дрона на Сумщині – ОВА

У лікарні помер 63-річний чоловік, який дістав тяжкі поранення внаслідок атаки російського безпілотника на автомобіль у Ворожбянській громаді Сумської області, повідомив начальник Сумської ОВА Олег Григоров.

"На превеликий жаль, у лікарні помер чоловік, тяжко поранений внаслідок атаки ворога у Ворожбянській громаді", – написав Григоров у телеграмі.

За його словами, загиблий був 63-річним жителем Білопільської громади. Російський дрон влучив в автомобіль, у якому він їхав разом із родиною.

Начальник ОВА зазначив, що лікарі від вечора боролися за життя чоловіка, однак отримані ним поранення виявилися несумісними з життям. Він висловив співчуття рідним і близьким загиблого.

Як повідомлялося, російські війська протягом п'ятниці атакували цивільних мешканців Сумської області ударними безпілотниками, унаслідок чого троє з них дістали важкі поранення, повідомив начальник Сумської ОВА Олег Григоров.