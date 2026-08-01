Ворог обстріляв Херсонщину, один загиблий і 26 постраждалих

Російські війська обстріляли Херсонську область, один загиблий і 26 людей постраждали, повідомив очільник ОВА Олександр Прокудін.

"Через російську агресію 1 людина загинула, ще 26 – дістали поранення, з них – 1 дитина", – написав він у телеграмі.

Прокудін зазначив, що минулої доби під ворожим авіаційним, дроновим терором та артилерійськими обстрілами перебували Берислав, Раківка, Ясна Поляна, Зарічне, Понятівка, Білозерка, Станіслав, Високопілля, Урожайне, Миролюбівка, Хрещенівка, Борозенське, Красносільське, Чарівне, Золота Балка, Любимівка, Чайчине, Дар'ївка, Микільське, Інгулівка, Нововоронцовка, Осокорівка, Комишани, Лиманець, Антонівка, Молодіжне, Музиківка, Садове, Бургунка, Дніпровське, Качкарівка, Козацьке, Милове, Одрадокам'янка, Ольгівка, Республіканець, Токарівка, Тягинка, Червоний Маяк, Зеленівка, Львівські Отруби, Степанівка та місто Херсон.

За його словами, російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 10 багатоповерхівок та 15 приватних будинків.

Також окупанти понівечили автозаправні станції, супермаркет, стільникову вежу, музей, супермаркет та приватні автомобілі.

Між тим, в п'ятницю зі звільнених громад регіону евакуювали 6 людей.