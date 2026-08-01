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У Києві через наслідки російської атаки перекрили рух на двох вулицях і змінили маршрути автобусів – КМДА

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У Києві через наслідки російської атаки перекрили рух на двох вулицях і змінили маршрути автобусів – КМДА

У Києві через наслідки російської атаки в ніч на 1 серпня перекрито рух транспорту на вул. Урлівській та вул. Здолбунівській у напрямку вул. Гліба Бабіча, повідомила Київська міська державна адміністрація.

У зв'язку з перекриттям руху змінено маршрути автобусів №35 та №108.

Автобуси №35 курсують від вул. Анни Ахматової проспектом Петра Григоренка, далі – за звичним маршрутом.

Автобуси №108 у напрямку станції метро "Харківська" рухаються вул. Урлівською та вул. Анни Ахматової, далі – за власним маршрутом. У зворотному напрямку, до вул. Шептицького, транспорт прямує проспектом Петра Григоренка та вул. Петра Радзіня, після чого повертається на свій маршрут.

 

#київ #атака #транспорт
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