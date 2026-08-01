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Сибіга про атаку РФ: Росія посилює повітряний терор, Україні терміново потрібне додаткове ППО

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Сибіга про атаку РФ: Росія посилює повітряний терор, Україні терміново потрібне додаткове ППО
Фото: https://t.me/dsns_telegram

Росія, не досягаючи своїх цілей на полі бою, посилює повітряні атаки проти України, у зв'язку з чим Україна терміново потрібує додаткових систем протиповітряної та протиракетної оборони, а також ракет-перехоплювачів, заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга.

"Пекельна ніч у Києві… Не досягаючи своїх цілей на полі бою, Росія посилює свої повітряні атаки та терор проти цивільного населення. Україні терміново потрібні додаткові системи протиповітряної та протиракетної оборони та перехоплювачі", – написав він у соцмережі Х.

За його словами, Росія використала в ніч проти суботи по Україні три десятки балістичних ракет. Другий такий масований удар лише за два дні, наголосив він.

"Швидкість рішень та поставок має вирішальне значення. Кожне рішення, яке посилює оборону українського неба, рятує людські життя, тоді як кожна зволікання призводить до смертей та воєнних злочинів. Саме битва за небо визначатиме траєкторію цієї війни. Чим міцніший повітряний щит над Україною, тим ближчим стає мир", – підкреслив Сибіга.

 

#сибіга #ппо #атака
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