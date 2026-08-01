Окупанти за добу втратили 1470 осіб та 464 од. спецтехніки – Генштаб

Сили оборони за добу ліквідували 1470 окупантів, 82 артсистем, чотири бронемашини, 1838 БПЛА, а також 464 авто та спецтехніки, інформує Генштаб ЗСУ в Facebook ранком суботи.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 01.08.26 орієнтовно склали особового складу – близько 1 447 620 (+1 470) осіб, танків – 12 231 (+0) од, бойових броньованих машин – 25 060 (+4) од, артилерійських систем – 47 127 (+82) од, РСЗВ – 1 980 (+4) од, засоби ППО – 1 527 (+2) од, літаків – 439 (+0) од, гелікоптерів – 354 (+0) од, наземних робототехнічних комплексів – 2 097 (+16) од, БПЛА оперативно-тактичного рівня – 437 503 (+1 838) од, крилаті ракети – 5 005 (+0) од, кораблі / катери – 34 (+0) од, підводні човни – 2 (+0) од, автомобільна техніка та автоцистерни – 128 497 (+463) од, спеціальна техніка – 4 484 (+1) од", – сказано в повідомленні.

Дані уточнюються.