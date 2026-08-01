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Через російську атаку на Київщині постраждали двоє людей, пошкоджено будинок – ОВА

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Унаслідок російської атаки у Київської області постраждали двоє людей, також пошкоджено приватний будинок у Вишгородському районі, повідомила Київська обласна військова адміністрація.

"На жаль, унаслідок ворожої атаки у Бучанському районі травмовано двох людей", – йдеться у повідомленні.

За даними ОВА, жінка 1981 року народження дістала різані рани голови та стопи. Після надання медичної допомоги в лікарні вона проходитиме подальше лікування амбулаторно. Чоловік 2005 року народження отримав різану рану спини, його стан не потребував госпіталізації.

Крім того, у Вишгородському районі пошкоджено приватний будинок. Наслідки ворожої атаки продовжують фіксуватися, на місцях працюють усі профільні служби. Інформація уточнюється.

 

#постраждалі #київська #атака
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