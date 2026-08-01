РФ завдала майже 30 ударів по Дніпропетровщині, є постраждалі

Російські окупанти майже 30 разів атакували Дніпропетровську область, постраждали дві людини, пошкоджена цивільна інфраструктура, повідомив очільник ОВА Олександр Ганжа.

"Двоє людей дістали поранень. Серед постраждалих – дитина. Майже 30 разів ворог атакував 3 райони області безпілотниками", – написав він у телеграмі.

За словами Ганжи, на Нікопольщині потерпали Нікополь, Марганецька та Червоногригорівська громади. Понівечені інфраструктура, підприємство, супермаркет, багатоквартирні будинки, приватна оселя, автівки. Постраждав 17-річний хлопець. Він госпіталізований у стані середньої тяжкості. 47-річний чоловік лікуватиметься амбулаторно.

У Криворізькому районі противник бив по Зеленодольській громаді.

На Синельниківщині росіяни цілили по Шахтарській громаді. Пошкоджені багатоквартирні будинки, автомобілі.