Росіяни атакували Запорізьку область, одна жертва і двоє поранених

Російські війська на ранок суботи завдали більше 1000 ударів по 56 населених пунктах Запорізької області, внаслідок чого один загиблий та двоє постраждалих, повідомив очільник ОВА Іван Федоров.

"Упродовж доби окупанти завдали 1026 ударів по 56 населених пунктах Запорізької області. Одна людина загинула, ще двоє поранені внаслідок ворожих атак по Запоріжжю і Запорізькому району", – написав він у телеграмі.

Федоров зазначив, що війська РФ здійснили 17 авіаударів по Малокатеринівці, Комишувасі, Новомиколаївці, Зорівці, Новоіванівці, Листівці, Михайлівському, Оріхову, Омельнику, Новопавлівці, Барвинівці, Любицькому, Тимошівці, Червоній Криниці, Червоному Яру.

Він додав, що 786 БпЛА різної модифікації (переважно FPV) атакували Запоріжжя, Кушугум, Біленьке, Новосолоне, Антонівку, Нововасилівку, Нижню Хортицю, Розумівку, Веселий Гай, Степногірськ, Приморське, Степове, Павлівку, Лук'янівське, Григорівку, Річне, Веселянку, Малі Щербаки, Оріхів, Залізничне, Щербаки, Новоданилівку, Новоандріївку, Малу Токмачку, Чарівне, Білогір'я, Гуляйпільське, Воздвижівку, Рибне, Гірке, Новоселівку, Добропілля, Прилуки, Староукраїнку, Святопетрівку, Цвіткове, Преображенку, Косівцеве, Нове Запоріжжя, Верхню Терсу, Тернувате.

Також зафіксовано 3 обстріли з РСЗВ по Канівському, Щербаках, а 220 артударів прийшлися по Степногірську, Приморському, Степовому, Павлівці, Григорівці, Малих Щербаках, Залізничному, Щербаках, Новоданилівці, Новоандріївці, Малій Токмачці, Чарівному, Білогір'ю, Добропіллю, Прилуках, Цвітковому, Гіркому, Гуляйпільському, Староукраїнці.

Крім того, надійшло 68 повідомлень про пошкодження об'єктів інфраструктури, житла та автівок.