1 серпня: Яке сьогодні свято, все про цей день

1 серпня відзначають День всесвітнього павутиння, Міжнародний день гри Маджонг, Міжнародний день клоуна, День екологічного боргу, Всесвітній тиждень підтримки грудного вигодовування, День подруги, День працівника технічної підтримки, Всесвітній день боротьби з раком легенів, Міжнародний день "чайлдфрі", Всесвітній день скаутської хустки, Міжнародний тиждень собак-поводирів.

В Україні - День інкасатора.

У цей день, у 1975 році підписано Гельсінський акт - заключний акт Наради з безпеки та співробітництва в Європі. День утворення ОБСЄ.

Національне свято Швейцарської Конфедерації. День заснування Конфедерації (1291).

Православна церква - Перенесення Чесного Хреста; святих мучеників Макавейських; Маковія або Медовий Спас.

День 1619 Російська агресія - Day 1619 Russian aggression

День всесвітнього павутиння

День всесвітнього павутиння відзначається щорічно 1 серпня і присвячений Інтернету та вебсторінкам, які дозволяють мати доступ до інформації та знань з усього світу.

Міжнародний день гри Маджонг

Маджонг - це гра на плитках, яка виникла в Китаї в 19 столітті. Традиційно в неї грають чотири гравці, хоча в деяких варіаціях можуть грати троє. Гра використовує набір зі 144 плиток, кожна з яких містить китайські ієрогліфи та символи. Мета гри полягає в тому, щоб витягувати і скидати плитки доти, доки гравець не завершить законну комбінацію.

Міжнародний день клоуна

Міжнародний день клоуна був започаткований для вшанування першої визнаної групи організованих клоунів. Клоуни — це артисти, які використовують різні комедійні прийоми, щоб розважати публіку. Їхня робота вимагає унікального поєднання творчих здібностей, винахідливості та енергії.

День екологічного боргу

Важливий день, який відзначає момент, коли людство використало більше природних ресурсів, ніж Земля здатна відновити за рік. Заснований науково-дослідницькою організацією "Глобальна мережа екологічного сліду в 1987 році.

Всесвітній тиждень підтримки грудного вигодовування

Цей тиждень був започаткований 1990 року на честь Декларації "Інноченті", яку підписали представники урядів багатьох країн, Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ), ЮНІСЕФ та деяких громадських організацій.

День інкасатора в Україні

Заснований на честь відкриття першого підрозділу інкасації в Державному банку 1939 року. Відтоді професія інкасатора стала однією з найнебезпечніших та найвідповідальніших.

День подруги

День подруги започаткований у США як спосіб відзначити важливість жіночої дружби. Це свято нагадує нам, що навіть якщо немає романтичних стосунків, у нас завжди є подруги, які підтримують і розуміють.

Всесвітній день боротьби з раком легенів

Присвячений підвищенню обізнаності про рак легенів, який є однією з найпоширеніших і найнебезпечніших форм раку. Основна мета цього дня — привернути увагу до проблеми раку легенів, сприяти ранній діагностиці та підтримувати дослідження, спрямовані на пошук ефективних методів лікування.

Рак легенів часто виявляється на пізніх стадіях, коли лікування є менш ефективним, тому важливо підвищувати обізнаність про симптоми та необхідність регулярних медичних обстежень.

Міжнародний день "чайлдфрі"

Започаткований 1973 року в США Національним альянсом за необов’язкове батьківство, який тоді називався Національною організацією не батьків. Спрямований на відзначення людей, які свідомо вирішили не мати дітей, і сприяння прийняттю їхнього вибору. Він також є днем святкування для тих пар, які зіткнулися з критикою та насмішками через своє рішення бути бездітними за власним вибором.

Всесвітній день скаутської хустки

Цього дня усі активні та колишні скаути світу носять свої скаутські хустки, щоб показати належність до скаутського руху та підтримку його принципів.

Скаутський рух започаткував Роберт Баден-Павелл у 1907 році. Він організував перший експериментальний табір на острові Браунсі у Великій Британії. Скаутська хустка стала символом цього руху, який швидко поширився світом.

Міжнародний тиждень собак-поводирів

Перші згадки про собак-поводирів датуються 79 роком нашої ери, коли їхні зображення були знайдені у Помпеях. Систематичне дресирування собак як компаньйонів для людей, які втратили зір, було впроваджено в Німеччині після Першої світової війни. Відтоді школи для собак-поводирів почали з’являтися в інших країнах світу.

Народилися в цей день:

110 років від дня народження Юрія Степановича Кодака (справж. - Панасенко) (1916-1991), українського архітектора, скульптора, іконописця (Канада);

90 років від дня народження Ів Сен-Лорана (повне ім'я - Ів Анрі Дон Матіє Сен-Лоран) (1936-2008), французького дизайнера-модельєра;

50 років від дня заснування (1976) Полтавської обласної бібліотеки для юнацтва імені Олеся Гончара (на той час - Полтавська обласна бібліотека для юнацтва).

Ще цього дня:

1924 - У Буенос-Айресі (Аргентина) засновують українське товариство "Просвіта";

1977 - У Києві відкривають Центральний будинок художника;

1997 - У Військово-Морських Силах Збройних Сил України на підводному човні, який отримує назву "Запоріжжя", піднімають Військово-морський прапор України;

2016 - На базі частини ремонтних цехів ПАТ "Запоріжсталь" утворюється Запорізький ливарно-механічний завод.

Церковне свято

День пам’яті святих мучеників Макавейських

Святі мученики Макавейські — це сім братів: Авим, Антонін, Гурій, Елеазар, Евсевон, Алім і Маркелл, їхня мати Соломонія та їх учитель Єлеазар. Вони жили у II столітті до нашої ери в Юдеї під час правління сирійського царя Антіоха Епіфана.

Антіох Епіфан намагався примусити євреїв відмовитися від своєї віри та прийняти грецькі язичницькі звичаї. Єлеазар, старозавітний священик, відмовився порушити закон Мойсея і був підданий жорстоким тортурам. Його учні, сім братів Макавейських, також відмовилися принести жертву язичницьким богам і були піддані жахливим мукам на очах у своєї матері Соломонії.

Старший із братів першим відповів царю і був підданий тортурам, після чого решта братів один за одним зазнали тих же мук. Наймолодший брат також відмовився зректися своєї віри, попри вмовляння царя та матері. Після смерті всіх дітей Соломонія звернулася з молитвою до Бога і померла.

Раніше ми вже розповідали, яке сьогодні церковне свято

Іменини:

Дмитро, Леонтій, Олександр, Тимофій, Федір, Софія.

З прикмет цього дня:

Яка погода на Маковія, такий і весь жовтень. Дощ цього дня — рік буде щедрим на врожай, але осінь очікується ранньою та вологою. Сухий і сонячний день — серпень буде ясним та врожайним. Ластівки та стрижі відлітають у вирій — ночі стануть холоднішими, наближається осінь. Багато павутини в лісі чи будинках — осінь буде теплою, а серпень — погожим. Ранковий туман на світанку — чекайте на ясну і приємну погоду.

Вас також можуть зацікавити новини: На вихідних в Україні спека, у західних областях до +37°