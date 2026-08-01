Дев'ятеро загиблих у Києві та 23 людини постраждали внаслідок російської атаки – ДСНС

Дев'ятеро загиблих у Києві та 23 людини постраждали внаслідок російської атаки у ніч на суботу, повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

"Київ: 9 людей загинули, ще 23 – постраждали внаслідок російської балістичної атаки", – йдеться в повідомленні.

Також повідомляється про пожежі та руйнування у 5 районах столиці.

Зокрема, в Солом'янському районі 2 людини загинули та 8 постраждали, з них 2 дітей. За одною з адрес сталося часткове руйнування та загоряння 5-поверхового житлового будинку, за іншою – горіли автомобілі на парковці. Трьох осіб госпіталізували. Рятувальники евакуювали 35 людей з верхніх поверхів, пожежу ліквідували.

У Дарницькому районі сталася пожежа та руйнування в адмінбудівлі та у нежитловій будівлі. За іншою адресою – горіли авто та пошкоджені будинки. Семеро загиблих, ще 14 – постраждали, з них 2 дітей. Рятувальники ліквідували пожежі. Також на відкритій території в одному із скверів виявлено вирву. Вздовж однієї вулиці на кількох осередках горить узбіччя.

У Шевченківському районі сталася пожежа в нежитловій будівлі та загоряння "швидких". Пожежа ліквідована. На одній із адрес виявили одну постраждалу людину. Також сталася пожежа на території кіностудії: її локалізували.

У Дніпровському районі пошкоджений магазин. А в Печерському районі пошкоджені 4 приватні житлові будинки та господарчі споруди.

На місцях працюють рятувальники та всі відповідні служби. Інформація уточнюється.