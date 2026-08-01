Сумщина отримала п'ять роботизованих турелей для боротьби з російськими БпЛА – ОВА

Для посилення протиповітряної оборони Сумської області 636-й окремий зенітно-кулеметний батальйон отримав п'ять роботизованих турелей для боротьби з ворожими безпілотниками, повідомив начальник Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров.

"За сприяння Міноборони для потреб нашого 636-го окремого зенітно-кулеметного батальйону передали 5 роботизованих турелей. Одна з них уже на бойовому чергуванні та підтверджує свою ефективність", – написав Григоров у телеграмі.

За його словами, комплекси допомагають військовим швидше виявляти та знищувати ворожі безпілотники – від FPV-дронів до "шахедів", зокрема реактивних.

Григоров зазначив, що загальна вартість турелей і супутнього обладнання становить 40 млн грн. Фінансування забезпечено за рахунок коштів обласного бюджету, платформи UNITED24 та місцевих благодійників. За його словами, робота з посилення захисту регіону триватиме.

Джерело: https://t.me/hryhorov_oleg/3009