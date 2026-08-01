Через атаки російських дронів на Сумщині троє цивільних дістали важкі поранення – ОВА

Російські війська протягом п'ятниці атакували цивільних мешканців Сумської області ударними безпілотниками, унаслідок чого троє з них дістали важкі поранення, повідомив начальник Сумської ОВА Олег Григоров.

"Протягом дня росіяни атакують мирних жителів Сумщини безпілотниками. Увечері атаки особливо інтенсивні. Є збиття. На жаль, маємо і влучання. Постраждали цивільні. Троє поранених у важкому стані", – написав Григоров у телеграмі.

За його словами, у Сумській громаді внаслідок атаки ворожого дрона тяжко поранено чоловіка, якого госпіталізували. У Тростянецькій громаді російський безпілотник атакував чоловіка, який їхав мотоциклом, він також перебуває у важкому стані.

Крім того, у Ворожбянській громаді росіяни атакували автомобіль, у якому перебувала родина з трьох осіб. Машина загорілася, один із чоловіків дістав тяжкі поранення. Медики надають усім постраждалим необхідну допомогу.

Джерело: https://t.me/hryhorov_oleg/3012