Санчес закликав ЄС спиратися на дані Frontex, а не на політичні заяви щодо міграції

Прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес заявив, що офіційні дані Frontex свідчать про меншу кількість незаконних в'їздів через Іспанію, ніж через Італію, Західні Балкани чи Грецію, та закликав країни ЄС не допустити розколу через міграційну політику.

"Солідарність та емпатія необов'язкові. Повага до європейських договорів та даних – ні", – написав він у соцмережі Х.

За його словами, кількість незаконних в'їздів між 2021 та 2026 роками за даними Frontex через Італію: 478 600, через Західні Балкани: 340 600, через Грецію: 259 800, через Іспанію: 234 760 та через східний кордон: 48 000.

"Зараз не час розділяти. Настав час продовжувати будувати сильний та єдиний ЄС", – підкреслив Санчес.

Джерело: https://x.com/sanchezcastejon/status/2083213292231635378