Останні новини Пресцентр
Підписка

Рубрики

Спецтеми

Для клієнтів

Про агентство Продукти та послуги Пресцентр Вакансії Контакти
Події

Жертва і четверо постраждалих у Києві через ворожу атаку – влада

1 хв читати
Додати як джерело

Одна людина загинула та ще четверо поранені внаслідок російської атаки на Київ, повідомили міська військова адміністрація та мер Віталій Кличко.

У київській міській військовій адміністрації повідомляють, що підтвердилася інформація щодо загибелі однієї людини. Ще четверо осіб отримали поранення, серед них 17-річний хлопець.

Мер Віталій Кличко теж повідомляє про одного загиблого в столиці і чотирьох постраждалих. Всіх поранених медики госпіталізували.

Крім того, за словами мера, в Шевченківському районі, в житловому будинку, де є заблоковані люди, сталося часткове руйнування на першому та другому поверхах.

Джерело: https://t.me/VA_Kyiv/19355

https://t.me/vitaliy_klitschko/7178

https://t.me/vitaliy_klitschko/7180

https://t.me/vitaliy_klitschko/7181

#київ #постраждалі #атака
Читати оперативні новини в офіційному Telegram-каналі Додати «Інтерфакс-Україна» як бажане джерело в Google

ВАЖЛИВЕ

Російська атака зруйнувала сортувальний термінал "Нової пошти" в Полтаві, клієнтам обіцяють компенсувати цінність відправлень

Російська атака зруйнувала сортувальний термінал "Нової пошти" в Полтаві, клієнтам обіцяють компенсувати цінність відправлень

Російська атака в п'ятницю зруйнувала сортувальний термінал "Нової пошти" в Полтаві, обійшлося без загиблих і постраждалих, повідомили в компанії. …

Читати
Детонація боєприпасів на полігоні у Хмельницькому припинилась, 3 військових поранені, з 5 нема зв'язку – ССО

Детонація боєприпасів на полігоні у Хмельницькому припинилась, 3 військових поранені, з 5 нема зв'язку – ССО

Троє військовослужбовців Сил спеціальних операцій (ССО) Збройних сил України отримали пораненні внаслідок детонації боєприпасів на полігоні однієї з …

Читати
ДБР розслідує детонацію боєприпасів на полігоні у Хмельницькому, внаслідок якої постраждали четверо військових

ДБР розслідує детонацію боєприпасів на полігоні у Хмельницькому, внаслідок якої постраждали четверо військових

Працівники Державного бюро розслідувань (ДБР) розпочали досудове розслідування за фактом детонації боєприпасів на території військового полігону у Хм…

Читати
На полігоні у Хмельницькій області сталася "надзвичайна подія" із подальшим вибухом і детонацією – ССО

На полігоні у Хмельницькій області сталася "надзвичайна подія" із подальшим вибухом і детонацією – ССО

Командування Сил спеціальних операцій ЗС України заявило, що 31 липня на території полігону однієї з військових частин у Хмельницькій області зафіксо…

Читати
Зеленський: Близько 700 тис. російських військових загинули у війні, втрати України – близько 50 тис. військових

Зеленський: Близько 700 тис. російських військових загинули у війні, втрати України – близько 50 тис. військових

Росія від початку повномасштабної війни втратила близько 700 тис. військових загиблими, загальні втрати складають 1,6 млн осіб, тоді як втрати Україн…

Читати