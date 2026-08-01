Жертва і четверо постраждалих у Києві через ворожу атаку – влада

Одна людина загинула та ще четверо поранені внаслідок російської атаки на Київ, повідомили міська військова адміністрація та мер Віталій Кличко.
У київській міській військовій адміністрації повідомляють, що підтвердилася інформація щодо загибелі однієї людини. Ще четверо осіб отримали поранення, серед них 17-річний хлопець.
Мер Віталій Кличко теж повідомляє про одного загиблого в столиці і чотирьох постраждалих. Всіх поранених медики госпіталізували.
Крім того, за словами мера, в Шевченківському районі, в житловому будинку, де є заблоковані люди, сталося часткове руйнування на першому та другому поверхах.
Джерело: https://t.me/VA_Kyiv/19355
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