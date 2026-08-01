У кількох районах Києва сталися пожежі та падіння уламків через російську атаку – Кличко

У кількох районах Києва внаслідок російської балістичної атаки зафіксовані влучання та падіння уламків, виникли пожежі в нежитлових будівлях і на парковці, повідомив міський голова Віталій Кличко.

За його словами, у Солом'янському районі внаслідок влучання загорілася шестиповерхова нежитлова будівля, а також спалахнули автомобілі на парковці.

Крім того, у Голосіївському та Дарницькому районах зафіксовано падіння уламків на території нежитлової забудови, у Дарницькому районі також сталося влучання. У Шевченківському районі виникла пожежа на автомийці.

На місцях працюють екстрені служби.

Джерело: https://t.me/vitaliy_klitschko/7175

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