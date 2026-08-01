Трамп заявив, що угода про надра дає США доступ до українських рідкісноземельних ресурсів

Президент США Дональд Трамп заявив, що укладена з Україною угода щодо рідкісноземельних ресурсів забезпечує Сполученим Штатам доступ до українських надр і може виявитися вигіднішою, ніж обсяг наданої американської допомоги.

"Ми уклали угоду щодо рідкісних земель... У нас є підписаний контракт. Що стосується рідкісних земель, ми можемо увійти туди будь-коли. Ми хочемо взяти практично все, що захочемо. Це була досить вигідна угода", – сказав Трамп в інтерв'ю телеканалу "Голос справжньої Америки".

За словами президента США, Україна "дуже багата" на рідкісноземельні ресурси, а вартість укладеної угоди, на його думку, може значно перевищувати обсяг американської допомоги.

Він припустив, що вартість доступу до ресурсів може перевищувати $300 млрд США, однак контракт все одно вигідний і Вашингтон "поверне собі гроші".

Джерело: https://www.youtube.com/watch?v=3W-q_LFtpG8