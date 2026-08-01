На Херсонщині підліток постраждав через детонацію невідомого вибухового предмета – ОВА

У Херсонській області зазнав травм підліток через детонацію невідомого вибуховою пристрою, повідомляє Херсонська обласна війська адміністрація (ОВА).

"Приблизно о 18:00 у Зеленівці через детонацію невідомого вибуховою пристрою постраждав підліток. У 14-річного хлопця діагностували уламкові поранення ноги, контузію, вибухову та закриту черепно-мозкову травми", – йдеться в повідомленні в телеграмі.

Медики швидкої допомоги доправила дитину до лікарні у середньому стані тяжкості.

Джерело: https://t.me/khersonskaODA/63575