Трамп заявив, що прихід демократів до влади призведе США до ситуації, як в Іспанії

Президент США Дональд Трамп заявив, що у разі повернення демократів до влади Сполучені Штати можуть зіткнутися з такою ж ситуацією, як зараз в Іспанії, де спостерігається масовий наплив нелегальних мігрантів.

"Те, що відбувається з Іспанією, коли десятки тисяч нелегальних іммігрантів вторгаються до неї, сталося в Сполучених Штатах за часів адміністрації Сонного Джо Байдена, і це станеться знову, тільки гірше, якщо демократи колись знову прийдуть до влади. Не дозвольте нашій країні бути знищеною. Голосуйте за республіканців і пишайтеся США", – написав він у соцмережі Truth Social.

Як повідомлялося, Італія в односторонньому порядку оголосила про призупинення Шенгенської угоди про вільний перетин кордонів з Іспанією у відповідь на масовий наплив мігрантів до іспанського анклаву Сеута, повідомляє "Європейська правда" із посиланням на агенцію ANSA.

Раніше міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні та прем'єр-міністр Італії Джорджа Мелоні після того, як 30 липня сотні мігрантів незаконно перетнули кордон Марокко з іспанським містом Сеута, закликали закрити Шенгенську зону для Іспанії та навіть застосувати надзвичайні заходи для захисту кордонів та безпеки.

Джерело: https://truthsocial.com/@realDonaldTrump/posts/117016403652131870