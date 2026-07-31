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Ділові очікування на будівельному ринку України у III кв. підвищилися на 4 в.п. – Держстат

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Індикатор ділової впевненості на українському ринку будівництва у третьому кварталі 2026 року підвищився на 4 відсоткових пункта (в.п.) порівняно з другим кварталом – до "мінус" 21,1%, повідомила Державна служба статистики (Держстат).

Згідно з даними проведеного відомством опитування компаній будівельної галузі, оцінка поточного обсягу замовлень покращилась на 6,3 в.п. – до "мінус" 35,2%. Так, 60% опитаних компаній оцінили свій поточний обсяг замовлень як нормальний для сезону, 38% – як недостатній.

Підвищення цін на свої послуги за підсумками третього кварталу поточного року очікують 61% респондентів. Зниження вартості будівельних робіт прогнозують лише 2% респондентів, а 36% не очікують жодних змін у ціновій політиці.

Згідно з даними Держстату, компанії-учасники опитування забезпечені замовленнями в середньому на шість місяців, що відповідає довоєнному показнику на початку 2022 року.

Статвідомство зазначає, що у третьому кварталі 2026 року негативний вплив на будівництво чинитимуть брак робочої сили (53,6%), фінансові обмеження (47,9%), недостатній попит (20,7%), інші чинники (42,3%).

Скорочення кількості працівників у липні-вересні очікує близько 25% опитаних компаній, тоді як 56% вважає, що їх кількість залишиться незмінною, а 19% прогнозують розширення штату.

За даними Держстату, 43% респондентів відзначили зростання обсягу виконаних будівельних робіт минулого кварталу, 22% заявили про скорочення обсягів.

Опитування засвідчило, що для 98% українських будівельних компаній досить складно передбачити майбутній розвиток бізнес-ситуації.

Статдані наведено без урахування тимчасово окупованих РФ територій і частини територій, де ведуться (велися) бойові дії.

Джерело: https://stat.gov.ua

#держстат #очікування #будівництво
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