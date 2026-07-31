Російська атака зруйнувала сортувальний термінал "Нової пошти" в Полтаві, клієнтам обіцяють компенсувати цінність відправлень

Російська атака в п'ятницю зруйнувала сортувальний термінал "Нової пошти" в Полтаві, обійшлося без загиблих і постраждалих, повідомили в компанії.

"Внаслідок ворожої атаки зруйновано сортувальний термінал Нової пошти у Полтаві. Співробітники перебували в укриттях, загиблих і постраждалих немає", – йдеться в повідомленні.

Як повідомляється, триває ліквідація наслідків. Детальна інформація щодо пошкодженого вантажу буде встановлена найближчим часом.

У компанії обіцяють компенсувати клієнтам оголошену цінність відправлень, які були знищені внаслідок атаки.

"Нова пошта вже задіяла резервні логістичні маршрути, щоб мінімізувати можливі затримки в доставці. Актуальну інформацію про статус відправлень можна дізнатись у мобільному застосунку та на сайті Нової пошти", – наголосили в пресслужбі.