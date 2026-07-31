Сибіга і Каллас домовилися продовжити координацію щодо безпеки Чорного моря, ППО та тиску на РФ

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга та верховна представниця Європейського Союзу із закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас домовилися продовжити координацію зусиль щодо безпеки судноплавства в Чорному морі, зміцнення протиповітряної оборони України та посилення тиску на Росію.

"Я мав суттєву розмову з Верховним представником ЄС @kajakallas. Поінформував Каю про наслідки останніх нападів Росії на українські міста, а також на цивільні судна в Чорному морі. Я наголосив, що захист свободи судноплавства в Чорному морі залишається критично важливим для глобальної продовольчої безпеки", – написав він у соцмережі Х.

Сторони зосередилися на зміцненні можливостей протиповітряної оборони та оборони України, а також на посиленні тиску на Росію. Сибіга наголосив, що кожна додаткова потужність, передана Україні, допомагає захистити життя та зміцнює безпеку Європи.

"Ми обговорили активацію Смуг солідарності ЄС та необхідність подальшої підтримки для забезпечення безпечних морських шляхів та продовольчої безпеки, незважаючи на постійний терор Росії", – додав він.

Сибіга зазначив, що повідомив Каю про результати нещодавнього візиту української делегації до Вашингтона, включаючи обговорення щодо зміцнення оборони України, розвитку стратегічного партнерства зі Сполученими Штатами та підтримки мирного процесу.

"Ми також обговорили результати моєї нещодавньої телефонної розмови з міністром закордонних справ Ірану @araghchi. Я подякував Каї за її особистий внесок у цей важливий дипломатичний контакт та деескалацію", – пише глава МЗС.

За словами Сибіги, сторони домовилися продовжувати тісну координацію.

Джерело: https://x.com/andrii_sybiha/status/2083264512828883174?s=46&t=qRVLxlLsSGWt6ShPBfI5RA