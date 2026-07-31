Останні новини Пресцентр
Підписка

Рубрики

Спецтеми

Для клієнтів

Про агентство Продукти та послуги Пресцентр Вакансії Контакти
Події

Сибіга і Каллас домовилися продовжити координацію щодо безпеки Чорного моря, ППО та тиску на РФ

2 хв читати
Додати як джерело

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга та верховна представниця Європейського Союзу із закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас домовилися продовжити координацію зусиль щодо безпеки судноплавства в Чорному морі, зміцнення протиповітряної оборони України та посилення тиску на Росію.

"Я мав суттєву розмову з Верховним представником ЄС @kajakallas. Поінформував Каю про наслідки останніх нападів Росії на українські міста, а також на цивільні судна в Чорному морі. Я наголосив, що захист свободи судноплавства в Чорному морі залишається критично важливим для глобальної продовольчої безпеки", – написав він у соцмережі Х.

Сторони зосередилися на зміцненні можливостей протиповітряної оборони та оборони України, а також на посиленні тиску на Росію. Сибіга наголосив, що кожна додаткова потужність, передана Україні, допомагає захистити життя та зміцнює безпеку Європи.

"Ми обговорили активацію Смуг солідарності ЄС та необхідність подальшої підтримки для забезпечення безпечних морських шляхів та продовольчої безпеки, незважаючи на постійний терор Росії", – додав він.

Сибіга зазначив, що повідомив Каю про результати нещодавнього візиту української делегації до Вашингтона, включаючи обговорення щодо зміцнення оборони України, розвитку стратегічного партнерства зі Сполученими Штатами та підтримки мирного процесу.

"Ми також обговорили результати моєї нещодавньої телефонної розмови з міністром закордонних справ Ірану @araghchi. Я подякував Каї за її особистий внесок у цей важливий дипломатичний контакт та деескалацію", – пише глава МЗС.

За словами Сибіги, сторони домовилися продовжувати тісну координацію.

Джерело: https://x.com/andrii_sybiha/status/2083264512828883174?s=46&t=qRVLxlLsSGWt6ShPBfI5RA

#безпека #каллас #сибіга
Додати як джерело
Читати оперативні новини в офіційному Telegram-каналі Додати «Інтерфакс-Україна» як бажане джерело в Google

ВАЖЛИВЕ

Детонація боєприпасів на полігоні у Хмельницькому припинилась, 3 військових поранені, з 5 нема зв'язку – ССО

Детонація боєприпасів на полігоні у Хмельницькому припинилась, 3 військових поранені, з 5 нема зв'язку – ССО

Троє військовослужбовців Сил спеціальних операцій (ССО) Збройних сил України отримали пораненні внаслідок детонації боєприпасів на полігоні однієї з …

Читати
ДБР розслідує детонацію боєприпасів на полігоні у Хмельницькому, внаслідок якої постраждали четверо військових

ДБР розслідує детонацію боєприпасів на полігоні у Хмельницькому, внаслідок якої постраждали четверо військових

Працівники Державного бюро розслідувань (ДБР) розпочали досудове розслідування за фактом детонації боєприпасів на території військового полігону у Хм…

Читати
На полігоні у Хмельницькій області сталася "надзвичайна подія" із подальшим вибухом і детонацією – ССО

На полігоні у Хмельницькій області сталася "надзвичайна подія" із подальшим вибухом і детонацією – ССО

Командування Сил спеціальних операцій ЗС України заявило, що 31 липня на території полігону однієї з військових частин у Хмельницькій області зафіксо…

Читати
Зеленський: Близько 700 тис. російських військових загинули у війні, втрати України – близько 50 тис. військових

Зеленський: Близько 700 тис. російських військових загинули у війні, втрати України – близько 50 тис. військових

Росія від початку повномасштабної війни втратила близько 700 тис. військових загиблими, загальні втрати складають 1,6 млн осіб, тоді як втрати Україн…

Читати
СБУ спільно із Силами оборони уразила авіазавод в Євпаторії, інфраструктуру порту Тамань та Волгоградський НПЗ

СБУ спільно із Силами оборони уразила авіазавод в Євпаторії, інфраструктуру порту Тамань та Волгоградський НПЗ

Служба безпеки України спільно із Силами оборони України завдала чергових успішних ударів по військовій, логістичній та нафтопереробній інфраструктур…

Читати