Франція посилює контроль на кордоні з Іспанією на тлі міграційної кризи у Сеуті, заявив Макрон

Франція посилює контроль на кордоні з Іспанією на тлі міграційної кризи у Сеуті, для цього Париж вже розгорнув додаткові сили, авіацію та безпілотники, повідомив президент Еммануель Макрон.

"Сеута не користується вільним пересуванням з рештою Шенгенської зони. Однак, вчора я попросив міністра внутрішніх справ посилити контроль на нашому кордоні з Іспанією, якщо це необхідно: було розгорнуто чотири мобільні підрозділи, літаки та безпілотники", – написав він у соцмережі Х в п'ятницю.

За словами Макрона, такі заходи підкріплюють кроки, які були вжиті з 2020 року для кращого захисту кордону з Іспанією шляхом тісної координації, спільних бригад та спільних дій щодо боротьби з нелегальною імміграцією.

Також, зазначає французький лідер, ці заходи доповнюють європейські інструменти, прийняті для забезпечення повернення та реалізації пакту про притулок та міграцію, в результаті якого минулого року спостерігалося 25% скорочення нелегальних потоків до Європейського Союзу, а у 2026 році спостерігалося подальше скорочення кількості міграційних маршрутів через Атлантику та Західне Середземномор'я.

Макрон зазначив, що у відповідь на міграційну ситуацію в Сеуті зв'язався з президентом уряду Іспанії, щоб висловити солідарність та запропонувати всю необхідну допомогу, зокрема через Frontex.

"Я вітаю постійну співпрацю з Марокко, яка вже сприяла поверненню понад 40 000 осіб з Сеути до Марокко", – пише Макрон.

За його словами, міністри внутрішніх справ перебувають на зв'язку, щоб уважно стежити за ситуацією.

"Солідарність та відповідальність з нашими європейськими партнерами щодо забезпечення дотримання наших чітких правил щодо повернення та захисту зовнішніх кордонів Союзу. Я знову підтверджую нашу солідарність з Іспанією, її урядом та її народом", зазначає Макрон.

Як повідомлялося, Італія в односторонньому порядку оголосила про призупинення Шенгенської угоди про вільний перетин кордонів з Іспанією у відповідь на масовий наплив мігрантів до іспанського анклаву Сеута, повідомляє "Європейська правда" із посиланням на агенцію ANSA.

Раніше Таяні та прем'єр-міністр Італії Джорджа Мелоні після того, як 30 липня сотні мігрантів незаконно перетнули кордон Марокко з іспанським містом Сеута, закликали закрити Шенгенську зону для Іспанії та навіть застосувати надзвичайні заходи для захисту кордонів та безпеки.

Джерело: https://x.com/EmmanuelMacron/status/2083223378031239204