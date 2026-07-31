Жінка постраждала через удар БпЛА по Харкову

Зафіксовано удар російського безпілотника по Немишлянському району Харкова, постраждала жінка.
Про це начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов повідомив у своєму телеграм-каналі.
Зафіксовано удар російського безпілотника по Немишлянському району Харкова, постраждала жінка.
Про це начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов повідомив у своєму телеграм-каналі.
Троє військовослужбовців Сил спеціальних операцій (ССО) Збройних сил України отримали пораненні внаслідок детонації боєприпасів на полігоні однієї з …
Працівники Державного бюро розслідувань (ДБР) розпочали досудове розслідування за фактом детонації боєприпасів на території військового полігону у Хм…
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Командування Сил спеціальних операцій ЗС України заявило, що 31 липня на території полігону однієї з військових частин у Хмельницькій області зафіксо…
Росія від початку повномасштабної війни втратила близько 700 тис. військових загиблими, загальні втрати складають 1,6 млн осіб, тоді як втрати Україн…
Служба безпеки України спільно із Силами оборони України завдала чергових успішних ударів по військовій, логістичній та нафтопереробній інфраструктур…