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Трамп заявив, що Зеленському та Путіну обом доведеться піти на поступки, щоб завершити війну

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Трамп заявив, що Зеленському та Путіну обом доведеться піти на поступки, щоб завершити війну

Президент України Володимир Зеленський, як і Володимир Путін, має піти на певні поступки, щоб укласти угоду про завершення війни, заявив президент США Дональд Трамп.

"Я сказав, вам потрібно закінчити цю війну. Я думаю, що він хоче укласти угоду, і я думаю, що Путін хоче укласти угоду. Але є багато неприязні, як ви, мабуть, помітили", – сказав Трамп журналістам в Кемп-Девіді, коментуючи свою зустріч із Зеленським у Вашингтоні 28 липня.

"Він, здається, дуже неохоче йде на поступки, президент Путін. Ну, ніхто не хоче йти на поступки, але їм обом доведеться піти на деякі поступки. Я маю на увазі, їм потрібно укласти угоду", – додав президент США.

 

#україна #війна #сша
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