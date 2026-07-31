АЕС "Пакш" в Угорщині найближчими днями може призупинити роботу через обміління Дунаю – прем'єр

Прем'єр-міністр Угорщини Петер Мадяр у п'ятницю заявив, що робота єдиної в країні АЕС "Пакш" може бути повністю зупинена до вівторка або середи через рекордно низький рівень води в Дунаї, спричинений посухою, що триває в Європі.

"За рівня води 134 сантиметри настає поріг, коли кожен блок АЕС, що працює, треба повністю відключити", – наводить Associated Press слова прем'єра з пресконференції.

Мадяр повідомив, що станція, розташована за 90 км на південь від Будапешта, вже працює менш ніж на половину потужності. Водночас прем'єр наголосив, що зупинити АЕС можна в безпечному режимі, загрози для країни не буде. Він додав, що АЕС, можливо, доведеться не повертати до роботи кілька тижнів, доки рівень Дунаю не відновиться до потрібної позначки: АЕС використовує воду річки для охолодження реакторів, а зниження рівня води ускладнює закачування її достатньої кількості на станцію.

Влада попросила великі підприємства скоротити споживання електроенергії в пікові години – з 17:00 до 22:00. Також Мадяр рекомендував відкласти засідання парламенту в понеділок і вівторок, вимкнути декоративне підсвічування адміністративних будівель.

У червні в Центральній і Східній Європі встановилася надзвичайно спекотна погода. Температура повітря в низці країн сягала – а подекуди перевищувала – 40 градусів Цельсія. У Польщі, Угорщині, Румунії, Боснії і Герцеговині, Хорватії, Сербії та Словаччині оголосили найвищий рівень погодної небезпеки. Потім спека охопила й Західну Європу, зокрема Іспанію та Францію, де через аномально високі температури спалахнули сильні лісові пожежі.