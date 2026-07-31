Зеленський запровадив 11 липня День фінансистів – указ

Президент України Володимир Зеленський запровадив відзначення Дня фінансистів щороку 11 липня.

Відповідний указ №687/2026 від 31 липня опублікований на сайті голови Української держави.

"Ураховуючи внесок працівників фінансової сфери у забезпечення стабільності функціонування фінансової системи України, з метою сприяння розвитку професійної діяльності у цій сфері, на підтримку ініціативи Міністерства фінансів України постановляю: установити в Україні професійне свято – День фінансистів, яке відзначати щороку 11 липня", – йдеться в тексті указу.