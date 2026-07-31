Командир Хартії після замаху: це доказ того, що ми все робимо правильно

Командир 2-го корпусу Національної гвардії України "Хартія", Герой України Ігор Оболєнський розцінив замах на нього як підтвердження ефективності на полі бою.

"Терор є одним із засобів ведення війни росіянами і ознакою того, що вони не досягають політичної цілі військовими методами. Сьогоднішній замах є доказом того, що ми все робимо правильно і ефективно знищуємо ворога на полі бою", – написав Оболєнський у Facebook у п'ятницю ввечері.

Він подякував за увагу та підтримку, "яка мене переконує, що наша робота є важливою для українців".

"Замах – це ознака страху ворога. І наша відплата змусить його боятися ще більше", – наголосив він.

Раніше про спробу замаху на Оболєнського повідомив президент України Володимир Зеленський. "Нападник і його спільник затримані. Ведуться необхідні процесуальні дії", – проінформував президент.

Нападником виявився 69-річний мешканець Харкова, якого завербували представники російських спецслужб, які, видаючи себе за співробітників СБУ, ввели чоловіка в оману та повідомили йому неправдиву інформацію про нібито співпрацю українського військовослужбовця з ворогом. Надалі для вчинення злочину йому передали вогнепальну зброю через кур'єра. Досудове розслідування триває.