Протестна хода за діалог і реформи в оборонці досягла площі Франка, мітинг продовжується

Акція протесту у форматі ходи за діалог і реформи в оборонному секторі у п'ятницю досягла фінальної точки – площі Івана Франка, там продовжується мітинг.

Як передає кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна", станом на 20:20 близько 6 тис. учасників ходи починають збиратися на площі біля театру імені Івана Франка, де традиційно останні тижні проходив мітинг за повернення Михайла Федорова в Міністерство оборони. Кількість учасників збільшується.

О 20:06 в столиці почалася повітряна тривога. Активісти в гучномовці оголосили, що учасники за бажагням можуть пройти до найближчого укриття.

Як і в попередні дні протесту в руках у мітингарів так звані "картонки" з різноманітними написами: "Поверніть Федорова", "Федоров – МО", "Говорить вся Україна", "ВЕРТАЙте", "Династія чи наДІЯ?", "Який план війни?", "Народ вирішує коли і де" та багато інших.

Більшість написів присвячені саме темі повернення Федорова в Міноборони. Також є поодинокі "картонки" з написом "Мінвет – ветеран".

Учасники акції також традиційно вигукують гасла: "Федоро", "Поверніть", "Влада – це народ", "Розмови, а не промови", "Нам не все одно", "Міняєм полонених, а не міністрів", "Не хочем стояти на місці", "Не потужно", "Нам потрібні зміни, щоб легші були зими", "Україна варта змін", "Ми тут щоби нас почули" та інші.

Серед різноманітних вимог протестувальників: зрозуміла комунікація влади та підходи, які гарантують безпеку й ефективне управління оборонним сектором; негайне внесення президентом кандидатури Михайла Федорова на посаду Міністра оборони; зобов'язання Верховної Ради зібратися на позачергове засідання та проголосувати за це призначення.

Напередодні Козятинський, який є одним із ініціаторів протестів, коментуючи інтерв'ю Федорова виданню "Українська правда", заявив, що на його думку, "дати людині рік на реалізацію вже початих реформ – це оптимальний вихід з ситуації, що склалася", маючи на увазі, що компромісним рішення може стати призначення Федорова міністром терміном на один рік.

Акцію супроводжує поліція діалогу. Також присутні співробітники як українських так і зарубіжних ЗМІ.

За інформацією медіа, протестна хода за діалог і реформи в оборонному секторі та подальші мітинги проходять щонайменше в дев'яти містах: Києві, Львові, Дніпрі, Луцьку, Рівному, Полтаві, Одесі, Вінниці, Хмельницькому та Чернівцях.

Як повідомлялося, акції проти зміни міністра оборони України, зокрема серед вимог – залишити на посаді Михайла Федорова розпочалися 16 липня.

16 липня Верховна Рада за поданням новопризначеного прем'єр-міністра Сергія Корецького затвердила новий склад Кабінету міністрів України. В той же час, за квотою президента не були призначені міністр закордонних справ, а також міністр оборони, подань по цим кандидатурам не надійшли.

Уряд з 20 липня поклав тимчасово виконання обов'язків міністра оборони України на Євгенія Хмару, якого президент України Володимир Зеленський 17 липня звільнив від тимчасового виконання обов'язків голови Служби безпеки України та з посади начальника Центру спеціальних операцій "А" СБУ.

23 липня колишній міністр оборони Михайло Федоров висловив вдячність президенту Володимиру Зеленському за всі запропоновані варіанти посад і заявив, що хоче реально впливати на хід війни, тож не погоджується на жодну іншу посаду, окрім посади міністра оборони.

За заявами ініціаторів протесту, з 24 липня розпочалася безстрокової акції до призначення Федорова міністром оборони.