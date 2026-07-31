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Кабмін зареєстрував у Раді законопроєкт про вдосконалення аукціонів та УРП у надрокористуванні

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Кабмін зареєстрував у Раді законопроєкт про вдосконалення аукціонів та УРП у надрокористуванні
Фото: https://www.facebook.com/sergii.koretskyi.page

Уряд зареєстрував у Верховній Раді законопроєкт №15454 щодо удосконалення механізмів надання та реалізації права на користування надрами шляхом проведення електронних аукціонів та на умовах угоди про розподіл продукції (УРП).

Згідно з публікацією на сайті Міністерства економіки та довкілля в п'ятницю, документ, розроблений членами екологічного комітету ВР спільно з Міністерством економіки та довкілля України, передбачає внесення змін до Кодексу про надра, Земельного кодексу та низки законів для залучення інвестицій, розвитку видобутку та переробки корисних копалин.

"Ухвалення (законопроєкту-ІФ-У) створить кращі умови для залучення інвестицій у галузь, розвитку видобутку, збагачення та переробки корисних копалин тощо", – йдеться в повідомленні відомства.

Згідно з пояснювальною запискою на сайті парламенту, у частині проведення аукціонів проєкт пропонує встановити гарантії від змін у законодавстві щодо користування надрами стратегічного та критичного значення й нафтогазоносними ділянками, запровадити можливість проведення аукціону з одним учасником та внести зміни до аукціонних пакетів щодо природоохоронних обмежень і об'єктів всесвітньої спадщини.

Щодо механізму УРП документ передбачає уточнення процедури конкурсів, можливість віднесення до компенсаційної та прибуткової продукції збагаченої або переробленої сировини, а також супутніх корисних копалин. Дозволяється укладення УРП на частину ділянки чи кілька ділянок, встановлюється можливість розподілу відповідальності між учасниками угоди замість солідарної та запроваджується резервування ділянки надр на час проведення конкурсу.

Крім того, у блоці земельних питань пропонується вдосконалити процедуру сервітуту для потреб надрокористування, модернізувати процедуру примусового вилучення приватних земділянок для суспільних потреб і розширити можливості держпідтримки проєктів зі значними інвестиціями.

 

 

#законопроєкти #уряд
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