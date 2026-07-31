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Італія призупиняє дію Шенгенської угоди з Іспанією – ЗМІ

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Італія призупиняє дію Шенгенської угоди з Іспанією – ЗМІ

Італія в односторонньому порядку оголосила про призупинення Шенгенської угоди про вільний перетин кордонів з Іспанією у відповідь на масовий наплив мігрантів до іспанського анклаву Сеута, повідомляє "Європейська правда" із посиланням на агенцію ANSA.

Міністерство внутрішніх справ Італії оголосило про закриття морських та повітряних кордонів з Іспанією, що де-факто призупиняє дію Шенгенської угоди.

Рішення було ухвалено на засіданні в п'ятницю вранці в МВС під головуванням міністра Маттео П'янтедозі на основі інформації Комітету з аналізу імміграції та безпеки кордонів.

Італія не має сухопутного кордону з Іспанією, але цей захід вплине на людей, які подорожують між цими двома країнами літаком або морем.

Крім того, італійський міністр домовився зі своїм французьким колегою Лораном Нуньєсом про посилення контролю вздовж сухопутного кордону між Італією та Францією.

Останніми днями до Сеути, що є іспанським містом-анклавом в Марокко, проникли тисячі мігрантів. Міністерство внутрішніх справ Іспанії заявило, що з початку міграційної кризи туди потрапили понад 50 тисяч людей, у той час як місцева влада говорить про ще вищу цифру.

Через міграційну кризу в Сеуті в урядах Італії та Чехії закликали закрити Шенгенську зону для Іспанії.

Очільник МЗС України Андрій Сибіга заявив про виявлення російської пропагандистської кампанії, в якій міграційна криза в іспанському анклаві Сеута використовується з метою дестабілізації Європи.

 

#іспанія #шенген #італія
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