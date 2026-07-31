Зеленський ввів до складу РНБО нових прем'єра, головнокомандуючого та міністрів та вивів звільнених – указ

Президент України Володимир Зеленський ввів до персонального складу Ради національної безпеки і оборони України (РНБО) головнокомандувача Збройних сил України Михайла Драпатого, прем'єр-міністра України Сергія Корецького, міністра внутрішніх справ Івана Вигівського, міністра економіки та довкілля Олександра Кравченка, міністра юстиції Дениса Маслова, а також першого заступника голови Служби безпеки України Олександра Поклада та заступника міністра оборони Євгенія Хмару, які тимчасово виконують обов'язки відомств.

Відповідний указ №677/2026 "Про зміни у складі Ради національної безпеки і оборони України", датований 31 липня, опублікований на сайті голови Української держави.

Також, згідно указу, у персональному складі РНБО затверджений перший заступник міністра закордонних справ України Андрій Сибіга.

Натомість указом виведені зі складу Ради національної безпеки і оборони України Ігоря Клименка, який обіймав посаду міністра внутрішніх справ України, Юлію Свириденко, яка була прем'єр-міністром України, ексголовнокомандуючого ЗСУ Олександра Сирського та ексміністра оборони Михайла Федорова, які втратили свої посади.

Як повідомлялося, 16 липня Верховна Рада призначила голову правління НАК "Нафтогаз України" Сергія Корецького на посаду прем'єр-міністра України і того ж дня затвердила новий склад Кабінету міністрів України.

Наступного дня, 17 липня, Зеленський липня звільнив від тимчасового виконання обов'язків голови Служби безпеки України та з посади начальника Центру спеціальних операцій "А" СБУ Євгенія Хмару і того ж дня розпорядженням №722 Кабмін призначив його заступником міністра оборони, а 20 липня поклав на нього тимчасово виконання обов'язків міністра оборони.

22 липня Зеленський підписав указ про призначення Драпатого головнокомандувачем ЗСУ замість Сирського.