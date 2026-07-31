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Нацполіція спільно із СБУ, Нацгвардією та прокуратурою затримали чоловіка, який намагався вчинити замах на командира корпусу "Хартія"

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Нацполіція спільно із СБУ, Нацгвардією та прокуратурою затримали чоловіка, який намагався вчинити замах на командира корпусу "Хартія"

Поліцейські спільно зі Службою безпеки України, Національною гвардією та прокуратурою попередили замах на командира корпусу "Хартія", повідомляє пресслужба Національної поліції України.

"Згідно з матеріалами кримінального провадження, фігурантом є 69-річний мешканець Харкова. Слідством встановлено, що його завербували представники російських спецслужб, які діяли "під чужим прапором", видаючи себе за співробітників Служби безпеки України", – йдеться у повідомленні.

Для введення чоловіка в оману куратор повідомив йому неправдиву інформацію про нібито співпрацю українського військовослужбовця з ворогом. Як "доказ" фігуранту надіслали згенероване за допомогою штучного інтелекту зображення, на якому командир корпусу "Хартія" нібито перебуває на Червоній площі в Москві у футболці із символікою "Z".

Надалі для вчинення злочину фігуранту передали вогнепальну зброю через кур'єра. Наразі правоохоронці встановлюють його особу та перевіряють можливу причетність інших осіб до організації злочину.

"Чоловіка затримано в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Йому готується повідомлення про підозру за: ст. 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство) та ст. 263 Кримінального кодексу України (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами)", – заявили в поліції.

Досудове розслідування триває. Правоохоронці здійснюють комплекс заходів для встановлення всіх обставин злочину та притягнення до відповідальності всіх причетних.

Поліція закликає громадян бути уважними та не довіряти особам, які від імені правоохоронних органів через месенджери пропонують виконати будь-які незаконні або сумнівні завдання. У разі отримання подібних повідомлень чи інформації про можливу діяльність російських спецслужб необхідно невідкладно повідомити про це правоохоронні органи.

 

#замах #хартія #командир
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