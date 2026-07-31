Протестна хода за діалог і реформи в оборонці розпочалася в центрі Києва

Акція протесту у форматі протестної ходи за діалог і реформи в оборонному секторі розпочалася в центрі Києва у п'ятницю.

Як передає кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна", станом на 19:20 близько 1,2 тис. учасників зібралися біля пам'ятник Тарасу Шевченку в однойменному парку, де розпочалася хода, фінальною точною якої є площа Івана Франка, де традиційно останні тижні проходив мітинг за повернення Михайла Федорова в Міністерство оборони. Люди продовжують прибувати і доєднуватися до колони.

Перед початком руху колони перед учасниками виступив один із ініціаторів протесту ветаран та активіст, колишній бойовий медик батальйону "Вовки да Вінчі" Дмитро Козятинський.

Станом на 19:50 хода спустилася до вулиці Хрещатик. Кількість учасників досягла 3-4 тис. чоловік.

Як і в попередні дні протесту головним атрибутом протесту є так звані "картонки" з різноманітними написами: "Поверніть Федорова", "Федоров – МО", "Говорить вся Україна", "ВЕРТАЙте", "Династія чи наДІЯ?", "Який план війни?" та багато інших.

Більшість написів присвячені саме темі повернення Федорова в Міноборони. Також є поодинокі "картонки" з написом "Мінвет – ветеран".

Учасники акції також традиційно вигукують гасла: "Федоро", "Влада – це народ", "Нам не все одно", "Не хочем стояти на місці", "Дронами, а не людьми" та інші.

Серед різноманітних вимог протестувальників: зрозуміла комунікація влади та підходи, які гарантують безпеку й ефективне управління оборонним сектором; негайне внесення президентом кандидатури Михайла Федорова на посаду Міністра оборони; зобов'язання Верховної Ради зібратися на позачергове засідання та проголосувати за це призначення.

Напередодні, Козятинський, який є одним із ініціаторів протестів, коментуючи інтерв'ю Федорова виданню "Українська правда", заявив, що на його думку, "дати людині рік на реалізацію вже початих реформ – це оптимальний вихід з ситуації, що склалася", маючи на увазі, що компромісним рішення може стати призначення Федорова міністром терміном на один рік.

Ходу супроводжує поліція діалогу. Також присутні співробітники як українських так і зарубіжних ЗМІ.

За інформацією медіа, протестна хода за діалог і реформи в оборонному секторі проходить щонайменше в дев'яти містах: Києві, Львові, Дніпрі, Луцьку, Рівному, Полтаві, Одесі, Вінниці, Хмельницькому та Чернівцях.

Як повідомлялося, акції проти зміни міністра оборони України, зокрема серед вимог – залишити на посаді Михайла Федорова розпочалися 16 липня.

16 липня Верховна Рада за поданням новопризначеного прем'єр-міністра Сергія Корецького затвердила новий склад Кабінету міністрів України. В той же час, за квотою президента не були призначені міністр закордонних справ, а також міністр оборони, подань по цим кандидатурам не надійшли.

Уряд з 20 липня поклав тимчасово виконання обов'язків міністра оборони України на Євгенія Хмару, якого президент України Володимир Зеленський 17 липня звільнив від тимчасового виконання обов'язків голови Служби безпеки України та з посади начальника Центру спеціальних операцій "А" СБУ.

23 липня колишній міністр оборони Михайло Федоров висловив вдячність президенту Володимиру Зеленському за всі запропоновані варіанти посад і заявив, що хоче реально впливати на хід війни, тож не погоджується на жодну іншу посаду, окрім посади міністра оборони.

За заявами ініціаторів протесту, з 24 липня розпочалася безстрокової акції до призначення Федорова міністром оборони.